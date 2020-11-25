Официально: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»

Мадс Миккельсен сыграет вместо Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей». Звезда «Охоты» и «Ганнибала» появится в роли злодея Геллерта Грин-де-Вальда. Об этом говорится в пресс-релизе Warner Bros.

О том, что Миккельсен может заменить Деппа, стало известно 11 ноября. Позже актер опроверг новость о своих переговорах с Warner.

Депп оставил проект 6 ноября, спустя несколько дней после завершения суда с таблоидом The Sun. Актер обвинил издание в клевете за материал, в котором утверждалось, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд. Суд отклонил его иск. По словам Деппа, он отказался от роли по просьбе студии.

Несмотря на то, что Депп успел сняться всего в одной сцене, Warner заплатит ему полный гонорар в виде восьмизначной суммы. В Голливуде существует практика «плати или играй», по которой актер получает компенсацию, даже если фильм снимают без его участия. Для этого он должен не нарушить ряд условий, прописанных в контракте.

Съемки «Фантастических тварей 3» уже стартовали. Фильм выйдет в прокат 15 июля 2022 года.