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Меган Маркл рассказала в колонке для The New York Times, что перенесла выкидыш

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Меган Маркл, супруга принца Гарри и бывшая актриса, написала колонку для The New York Times, в которой впервые рассказала о потере нерожденного ребенка. По ее словам, она пережила выкидыш летом 2020 года. Вот что пишет Маркл:

«Это было июльское утро, которое началось так же обычно, как и любой другой день. Приготовить завтрак. Покормить собак. Найти пропавший носок. Поднять карандаш, закатившийся под стол. Собрать волосы в хвост, перед тем как достать сына из кроватки.

После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так.

Сжимая в руках своего первенца, я понимала, что теряю второго ребенка.

Спустя несколько часов я лежала на больничной койке, держа за руку своего мужа. Я почувствовала липкость на его ладони и поцеловала костяшки его пальцев, мокрые от наших слез. При виде белых стен мои глаза потускнели. Я пыталась представить, как мы это переживем».

Маркл вспоминает лето 2019 года, когда они с мужем были в турне по Южной Африке. Под конец путешествия герцогиня Сассекская «была истощена», но старалась не показывать это на публике. Один из журналистов обратился к ней со словами «Ты в порядке?». Это очень помогло Маркл: «”Спасибо за вопрос”, — сказала я. — “У меня редко спрашивают, в порядке ли я».

«Сидя на больничной койке и глядя, как сердце моего мужа разрывается, пока он пытается поддержать меня, я поняла, что единственный способ справиться с горем — это спросить : “Ты в порядке?”», — продолжает Маркл.

Герцогиня Сассекская замечает, что 2020 год стал трудным для многих людей. Она вспоминает про жертв коронавируса, 26-летнюю жительницу Луисвилля Бреонну Тейлор, погибшую от рук полиции, и Джорджа Флойда.

Маркл обращает внимание, что в последнее время люди стали более разобщенными: «В мирных протестах проявляется насилие. Здоровье переходит в болезнь. В тех местах, где была община, возникло разделение. <...> Мы расходимся в том, реальна ли наука и были ли выборы выиграны или проиграны. <...> Эта поляризация вкупе с социальной изоляцией, необходимой для борьбы с пандемией, заставляет нас чувствовать себя более одинокими, чем когда-либо».

«Потеря ребенка — бремя в виде почти невыносимого горя. С ним сталкиваются многие, но говорят об этом мало. Переживая боль утраты, мы с мужем обнаружили, что из 100 женщин 10—20 перенесли выкидыш. Но несмотря на поразительную общность этой боли, разговор о ней остается табуированным, пронизанным (необоснованным) стыдом и призывающим скорбеть в одиночестве», — пишет герцогиня Сассекская.

В конце Маркл напоминает, что люди легче справляются с горем, если делятся своими переживаминями с другими. Она призывает читателей поступать так же:

«В этот День благодарения позвольте себе спросить у других: "Ты в порядке?". Как бы мы ни были разобщены или физичестки дистанцированы, правда в том, что мы связаны сильнее, чем когда-либо, из-за всего того, что мы по одиночке и коллективно пережили в этом году. <...> Мы привыкаем к новой норме, когда лица закрыты масками, но это заставляет нас смотреть друг другу в глаза — иногда полные тепла, иногда — слез. Впервые за долгое время мы, люди, видим друг друга.

Мы в порядке?

Мы будем в порядке».

Маркл завершила актерскую карьеру в 2017 году после объявления о помолвке с принцем Гарри. До этого она появлялась в небольших ролях в фильмах «Несносные боссы» и «Помни меня», а также в сериалах «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», «Грань» и «Касл».

В сентябре 2020 года Маркл и принц Гарри заключили контракт с Netflix. Они будут разрабатывать для сервиса игровые и документальные фильмы и сериалы. Среди их проектов — передачи для детей, сериал о природе и анимационное шоу о вдохновляющих женщинах.

Источник: The New York Times

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