The New York Times составила топ величайших актеров 21 века. На первом месте — Дензел Вашингтон

The New York Times опубликовала топ главных актеров 21 века. Всего в списке 25 имен, которые выбрали кинокритики газеты Манола Даргис и А.О. Скотт. «Этот список точно субъективный и, вероятно, скандальный из-за некоторых упущений», — говорится в подводке к материалу.

Первую строчку занял Дензел Вашингтон. Вот что про него пишет Скотт: «Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней». Тройку лидеров замыкают Дэниэл Дэй-Льюис, единственный актер с тремя «Оскарами» за главную мужскую роль, и французская актриса Изабель Юппер («Пианистка», «Она»).

Четвертое место досталось Киану Ривзу. «Спросите себя: вас когда-нибудь разочаровывало его появление в кино? Можете вспомнить хоть один фильм, который не стал лучше от его участия? Мы говорим о Теде Логане. О Нео. О Джоне Уике», — аргументирует свой выбор Скотт.

Даргист отмечает, что Николь Кидман, которой досталось пятое место, всегда была трудолюбивой, несмотря на непостоянную популярность ее проектов: «Несколько лет ее фильмы выходили почти незаметно. Тем не менее Кидман продолжала работать, вытягивая слабый материал. Она заставляла себя трудиться, даже когда фильмы не стоили ее усилий».

В топ попали не только американские актеры. В нем также есть звезды корейского кино Сон Кан-хо («Паразиты») и Ким Мин-хи («Служанка»), китаянка Чжао Тао («Пепел — самый чистый белый»), итальянец Тони Сервилло («Великая красота») и еще одна француженка Катрин Денёв («Танцующая в темноте»).

Список замыкают Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсиа Берналь. Скотт отмечает выразительную внешность Али, который в 2010-е получил два «Оскара»: «У него одно из величайших лиц в современном кино: эти скульптурные скулы, эти высокие брови, эти глаза, в которых читается меланхолия. Его героям присущи скрытность и сдержанность, но эта сдержанность — их личная форма красноречия, а их шепот громче любого крика».

Полный топ The New York Times выглядит так:

Ранее издание «Бюллетень кинопрокатчика» подвело итоги 2010-х в российском кино: главным актером десятилетия стал Данила Козловский, а актрисой — Светлана Ходченкова.