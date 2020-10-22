Генри Кавилл пообедал на съемках «Ведьмака». И стал героем мемов

На площадке второго сезона «Ведьмак» засняли забавный момент: Генри Кавилл в костюме Геральта с удовольствием обедает между дублями. Вид охотника на монстров с миской и вилкой очень порадовал фанатов сериала, которые принялись шутить и рисовать фан-арт.

«Новое фото со съемок второго сезона „Ведьмака“».

«Генри Кавилл по полной наслаждается обедом на площадке „Ведьмака“».

«ЭТО ОЧЕНЬ СМЕШНО».

«Настроение на этот карантин — фотографии Генри Кавилла на съемках „Ведьмака“».

«Бедный селянин: Спасибо, ведьмак. Как мы можем тебе отплатить? Геральт: Мне ничего не надо. Геральт перед выходом из дома селянина».

Текст: «Я и сливы информации о съемках».

«Фотография была настолько знаковой, что Джесал Паршотэм сделал свою версию того, о чем в этот момент думал Генри или, скорее, Геральт».

«Не связывайся со мной и моей хорошей едой или умри…»

«Идеальный муд (текст: „Я просто хотел пасты“)».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Во втором сезоне Геральт, убежденный, что Йеннифэр погибла в битве при Содденском холме, увозит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, — Каэр Морхен, в дом своего детства. Пока короли, эльфы, люди и демоны Континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девочку от чего-то гораздо более опасного — таинственной силы, скрытой у нее внутри.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.