Фото со съемок «Бэтмена»: Зима в Готэме и экстерьер бэтпещеры

В сети появились фото декораций из фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. На камеру поймали виды заснеженных улиц Готэма — перекрестка, площади со статуями и здания, которое напоминает депо. Сфотографировать также удалось экстерьер бэтпещеры, которая покрыта деревьями и находится рядом с водой.

В фильме Ривза не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого режиссер намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

«Бэтмен» ожидается в кинотеатрах 4 марта 2022 года.