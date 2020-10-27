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Фото со съемок «Бэтмена»: Зима в Готэме и экстерьер бэтпещеры

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В сети появились фото декораций из фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. На камеру поймали виды заснеженных улиц Готэма — перекрестка, площади со статуями и здания, которое напоминает депо. Сфотографировать также удалось экстерьер бэтпещеры, которая покрыта деревьями и находится рядом с водой.

В фильме Ривза не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого режиссер намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

«Бэтмен» ожидается в кинотеатрах 4 марта 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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