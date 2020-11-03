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Netflix выпустил фильм о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

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Стрим-сервис Netflix опубликовал видео о съемках драмы Мартина Скорсезе «Ирландец». В 36-минутном ролике режиссер вместе с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши и другими актерами обсуждают работу над картиной.

В видео создатели фильма говорят о неутомимой энергии Скорсезе на площадке, как он постоянно двигается и контролирует весь процесс. Актеры рассказывают о своих персонажах и о том, как они вместе с режиссером воплощали их на экране, что взяли от реальных людей. Скорсезе и команда по спецэффектам рассказывают о технологии омоложения.

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома», который рассказывает о жизни реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец. Познакомившись с писателем незадолго до смерти, Ширан раскрыл несколько подробностей своей незаконной карьеры. Он признался, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира, Рассела Буфалино, и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа, бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

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