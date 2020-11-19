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Песня для «Не время умирать» номинирована на «Грэмми». Она может выиграть до выхода фильма

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Заглавная композиция Билли Айлиш для боевика «Не время умирать» номинирована на музыкальную премию «Грэмми». Вместе с ней в категории «Лучшая песня, написанная для визуального медиа» представлены «Beautiful Ghosts» из мюзикла «Кошки», «Carried Me With You» из мультфильма «Вперед», «Into the Unknown» из «Холодного сердца 2» и «Stand Up» из драмы «Гарриет».

Вручение 63-й премии «Грэмми» состоится 31 января 2021-го. У песни Айлиш есть шанс стать первой композицией из фильмов о Бонде, выигравшей еще до выхода фильма, премьера которого запланирована на 1 апреля 2021 года.

Кроме приза за лучшую песню для визуального медиа, на «Грэмми-2021» вручат награды лучшему композитору и лучшему сборнику музыки. В первой категории номинированы «Джокер», «К звездам», «1917», «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и «Becoming: Моя история», а во второй представлены «Евровидение», «Билл и Тед», «Кролик Джоджо», «Прекрасный день по соседству» и «Холодное сердце 2».

Источник: Grammy

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