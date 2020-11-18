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Ксавье Долан напишет и поставит сериал «Ночь, когда Логан проснулся»

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Ксавье Долан разработает сериал «Ночь, когда Логан проснулся» (The Night Logan Woke Up). Постановщик напишет сценарий и займет режиссерское кресло пятисерийного проекта, который должен увидеть свет в 2022 году.

Проект основан на пьесе Мишеля Марка Бушара «Ночь, когда проснулся Лорье Годро». В центре сюжета — брат и сестра, Джулс и Мими, и их лучший друг Логан. Они все время проводят вместе, пока их неразрывная дружба не рушится, когда Логан насилует Мими. Три десятилетия спустя Мими возвращается домой после смерти матери только для того, чтобы увидеть, как тайны и злость, похороненные глубоко в прошлом, всплывают на поверхность и вновь дают о себе знать.

Главные роли в сериале исполнят актеры из театральной постановки пьесы.

Съемки проекта запланированы на март 2021-го.

Источник: THR

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