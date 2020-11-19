Кадры из драмы «Черри»: Том Холланд страдает, борется с наркозависимостью и грабит банки

Появились первые кадры из фильма «Черри» с Томом Холландом в главной роли. Энтони и Джо Руссо, режиссеры «Мстители: Финал», поставили картину, сюжет которой основан на реальной истории Нико Уокера — военного медика, вынужденного начать грабить банки.

Нико — отставной армейский медик, вернувшийся из Ирака с недиагностированным ПТСР. Врачи выписали ему обезболивающий препарат оксикодон, после которого он подсел на наркотики и вскоре начал грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. В тюрьме Нико написал автобиографию.

«Фильм разбит на шесть глав, которые отражают разные периоды его жизни, и каждая имеет свой тон, — говорит Джо Руссо. — Они сняты разными объективами, с разным дизайном. В одной есть магический реализм. Одна глава — абсурдизм. Другая — хоррор. В этой есть немного гонзо, она грубая по тону. Это персонаж, переживающий экзистенциальный кризис».

«Черри» выйдет на Apple TV+ в 2021 году.

Источник: Vanity Fair