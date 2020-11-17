«Карапузы, вперед!»: Вышел трейлер «Босса-молокососа 2»

Оригинальный трейлер:

Сиквел мультфильма 2017 года расскажет о повзрослевших братьях Тиме и Теде — главных героях первой части. По сюжету дочь Тима привлекает их к опасной миссии: они должны разоблачить корпорацию, которая превращает взрослых в детей и заодно выращивает армию злобных малышей.

Режиссером «Босса-молокососа 2» выступил Том МакГрат, он же снял первый мультфильм.

Премьера сиквела намечена на 26 марта 2021 года.