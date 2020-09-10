Что происходит в прокате: «Чудо-женщина» остается, российское кино бьет рекорды

«Чудо-женщина: 1984» выйдет одновременно в кинотеатрах и на видео

После того как все тентполы перенесли на следующий год, сиквел «Чудо-женщины» оставался единственным большим релизом в пандемическом прокатном графике. Выход фильма с Галь Гадот намечен на Рождество, и для прокатчиков это главная надежда что-то заработать в праздничный сезон-2020. Warner Bros. подтвердила планы сохранить «Чудо-женщину» в графике на 25 декабря, но фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max. В тех странах, где сервис не работает, прокат начнется раньше, 16 декабря. В России своя история: превью-сеансы в кинотеатрах IMAX стартуют 7 января, а в прокат картина выйдет 14 января 2021 года. Широкий релиз планируется в том числе и в КНР, где первая часть заработала 90,5 млн долларов.

Warner Bros. готова быть щедрее с кинотеатрами, чем обычно. Если раньше студия забирала 60% сборов, то сейчас, по неофициальным сведениям, согласна на 40—45%. Но кинозалам придется конкурировать со стриминг-платформой, и у нее есть преимущество: месячная подписка на сервис стоит 15 долларов. Столько же можно потратить на один поход в кино в большом американском городе.

Раньше в онлайн уже перенесли диснеевскую «Мулан», но у фильма не было проката в США. Теперь в Голливуде ходят слухи, что Disney подумывает сделать так же и с другими проектами. В числе фильмов, которые могут отправиться прямиком на Disney+, называют «Круэллу» с Эммой Стоун и Эммой Томпсон, «Пиноккио» Роберта Земекиса с Томом Хэнксом и «Питера Пэна и Венди».

Конкурентом «Чудо-женщины» станет «Охотник на монстров» с Йовович

Компания Screen Gems (подразделение Sony) пытается извлечь выгоду из тяжелой ситуации. Все крупнейшие студии перенесли свои релизы 2020 года на 2021-й, а в Screen Gems сделали наоборот. Боевик «Охотник на монстров» Пола У. С. Андерсона с Миллой Йовович должен был выйти в прокат в апреле, но его перенесли на декабрь (в России — на 14 января). Расчет, вероятно, на то, что люди все равно пойдут в кино в Рождество. Американским зрителям придется выбирать между «Чудо-женщиной», которую можно будет посмотреть и дома, и «Охотником», чей цифровой релиз состоится по обычному графику в не известную пока дату.

Universal сокращает прокатное окно

Студия Universal договорилась уже с тремя кинотеатральными сетями о сокращении прокатного окна — периода между началом кинопроката и выходом фильма на видео. В договорах, подписанных с AMC, а также Cinemark и Cineplex, студия оставляет за собой право выпускать проекты онлайн уже через 17 дней после премьеры. Таким образом, кинотеатрам гарантировано всего два уик-энда.

Эти соглашения значат для индустрии даже больше, чем релиз «Чудо-женщина: 1984» одновременно онлайн и в кинотеатрах. Случай супергеройского тентпола единичный и даже не создает прецедента (так же показывали «Интервью» с Джеймсом Франко и Сетом Рогеном: большие киносети тогда отказались от комедии из-за угроз безопасности). Здесь же речь идет о правиле, которое останется в силе и после пандемии и, скорее всего, изменит всю прокатную картину.

В США рекордно низкие сборы, лидирует «Дичь»

Уик-энд 20—22 ноября поставил очередной антирекорд в США: общий объем бокс-офиса — всего 6,5 млн долларов. В прошлом году в выходные перед Днем благодарения индустрия получила более 200 миллионов.

Лидером в Северной Америке в последние две недели была «Дичь». Черная комедия студии Blumhouse посвящена старшекласснице (Кэтрин Ньютон), которая меняется телами с серийным убийцей (Винс Вон). В свои первые выходные «Дичь» собрала 3,7 млн долларов, что в последние недели стало нормальным показателем для лидера американского проката. Во второй уик-энд эта цифра упала до 1,2 миллиона.

Единственный новый релиз последней недели — «Авангард: Арктические волки» с Джеки Чаном. Боевик китайского производства заработал 400 тыс. долларов, чего даже в нынешней ситуации хватило лишь для седьмого места. Прокатчик «Авангарда» Gravitas, специализирующийся на кино категории Б, почти не вложился в рекламу, критики громят картину (рейтинг на Rotten Tomatoes — 29%).

«Непосредственно Каха!» оживил российский прокат

Полнометражная версия веб-сериала о сочинских пацанах должна была выйти в прокат еще весной. Посторонняя публика до сих пор мало слышала о проекте, но на YouTube у «Кахи» миллионы просмотров. И в первые выходные, 13—15 ноября, комедия заработала 224 млн рублей. Это лучший старт за все время эпидемии коронавируса. «Каха» опередил даже дебют «Довода» (193 млн рублей), который, впрочем, выходил при меньшем числе работающих залов.

Во вторые выходные проката сборы «Непосредственно Каха!» упали на 58%, что можно объяснить фанатским эффектом: поклонники шоу поспешили посмотреть фильм как можно раньше. И все же «Каха» собрал уже 390 миллионов, что позволило обойти «Стрельцова» и стать самым кассовым российским фильмом за время эпидемии. Еще немного — и фильм Виктора Шамирова обгонит «Мулан» (410 миллионов) и окажется вторым по сборам релизом коронавирусного периода («Довод» с итогом в 955 млн рублей остается недосягаемым).