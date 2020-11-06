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Вернер Херцог назвал ошибкой план Илона Маска колонизировать Марс

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Режиссер Вернер Херцог раскритиковал идею Илона Маска создать на Марсе человеческое поселение. Миллиардер и глава SpaceX планирует колонизировать Красную планету к 2050 году, но Херцог считает, что люди не должны вести себя как саранча, и назвал план Маска «непристойным».

«Думаю, Илон Маск выдает себя за своего рода технологического провидца, — говорит Херцог. — Ему приходится продавать свои электромобили — замечательно, что он это делает. Ему приходится продавать свои многоразовые ракеты — замечательно, что он это делает».

«Но я не согласен с ним, когда он размышляет и проповедует о колонизации Марса, — продолжает режиссер. — И я говорю это не только Илону Маску, но и всем. И поэтому я говорю об этом настолько прямо, насколько это возможно. Это непристойно. Сама по себе мысль непристойна».

При этом Херцог не против идеи полета на Марс и сам с удовольствием отправился бы туда с камерой и учеными, но идея долгосрочной колонизации кажется ему ошибкой. Режиссер считает, что вместо попыток поселиться на непригодной для жизни планете человечеству стоит задуматься о Земле.

Херцог сравнивает план Маска с коммунизмом и фашизмом и считает, что XX век был в целом ошибкой, которая привела к краху великих социальных утопий, таких как коммунизм. Режиссер уверен, что подобная судьба ждет и покорение Марса.

«Наш век очень быстро положит конец технологической утопии, такой как колонизация Марса, — заявил Херцог. — Мы покончим с этой утопией очень, очень быстро в этом столетии».

Херцог ранее уже обсуждал с Маском полет на Марс. В документальном фильме 2016 года «О, интернет! Грезы цифрового мира» режиссер попросил у главы SpaceX «билет в один конец» на Красную планету и добавил, что готов стать одним из кандидатов на полет.

Источник: Inverse

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