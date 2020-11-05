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Джон Бойега и глава Lucasfilm пришли к соглашению по расовому вопросу в «Звездных войнах»

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Джон Бойега обсуждал с Кэтлин Кеннеди, президентом Lucasfilm, проблемы расы в новой трилогии «Звездные войны». Разговор состоялся после интервью GQ, в котором актер выразил разочарование тем, что небелые персонажи «отодвинуты в сторону» в сиквелах «Пробуждения силы».

«Я созвонился с Кэтлин Кеннеди, и она устно выразила поддержку, и у нас получился действительно приятный, прозрачный, честный разговор, который принесет пользу нам обоим», — рассказал Бойега.

«Думаю, из-за таких разговоров может показаться, будто ты просто пытаешься спасти свою карьеру, но здорово то, что сейчас к этому разговору любой имеет доступ, — продолжает актер. — Теперь люди могут высказывать свое мнение об этом. Говорить о персонажах, которых они любят, особенно в таких больших франшизах, как Marvel и „Звездные войны“. Мы любим их из-за моментов, которые им даются. Мы любим их за героические моменты, которые продюсеры выбирают для этих персонажей, и нам хочется видеть это в наших персонажах, которые, возможно, являются чернокожими и принадлежат к другим культурам».

В сентябре Бойега сказал в беседе с GQ: «Вы участвуете в проектах, и вам не обязательно все нравится. Я бы посоветовал Disney не выводить на первый план чернокожих персонажей, не продвигать их так, словно они гораздо важнее во франшизе, чем есть на самом деле, чтобы затем отодвинуть их в сторону. Это нехорошо. Прямо говорю».

29 ноября зрители смогут увидеть Бойегу в эпизоде «Красное, белое и синее» антологии Стива МакКуина «Голос перемен», которую можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

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