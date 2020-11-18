Аналитики прочат Netflix успех на «Оскаре». Среди фаворитов — Чедвик Боузман, Аарон Соркин и «Манк»

Variety выпустил материал о фильмах Netflix, которые могут побороться за «Оскар» в 2021 году. Издание вспомнило такие картины, как «Манк» Дэвида Финчера и байопик «Ма Рейни: Мать блюза», где Чедвик Боузман исполнил последнюю роль. Аналитики полагают, что Netflix может побить рекорд по количеству фильмов одной компании, попавших в главную номинацию. Сейчас он принадлежит MGM: в 1937 году на звание лучшего фильма претендовало пять картин студии.

Мы ознакомились с текстом Variety и выбрали самое главное.

В 2021 году вручение «Оскара» состоится 25 апреля. Ранее церемонию перенесли с 28 февраля из-за пандемии COVID-19. Академики надеются, что режиссеры успеют закончить и выпустить фильмы, несмотря на коронавирусные ограничения.

Номинанты на «Оскар-2021» будут объявлены 15 марта.