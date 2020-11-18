Аналитики прочат Netflix успех на «Оскаре». Среди фаворитов — Чедвик Боузман, Аарон Соркин и «Манк»

Variety выпустил материал о фильмах Netflix, которые могут побороться за «Оскар» в 2021 году. Издание вспомнило такие картины, как «Манк» Дэвида Финчера и байопик «Ма Рейни: Мать блюза», где Чедвик Боузман исполнил последнюю роль. Аналитики полагают, что Netflix может побить рекорд по количеству фильмов одной компании, попавших в главную номинацию. Сейчас он принадлежит MGM: в 1937 году на звание лучшего фильма претендовало пять картин студии.
Мы ознакомились с текстом Variety и выбрали самое главное.
- Фаворитами «Оскара» могут стать «Манк» и «Суд над чикагской семеркой». Variety отмечает, что 63% академиков имеют технические профессии. Они могут наградить байопик о Германе Я. Манкевиче за работу оператора и звук, а также повлиять на его попадание в главную категорию. Что касается ленты Аарона Соркина, то ей пророчат статуэтки за монтаж, сценарий и актерскую игру.
- Байопик «Ма Рейни: Мать блюза» может принести «Оскар» Чедвику Боузману. В этом случае звезда «Черной Пантеры» станет вторым актером, награжденным за главную роль посмертно, после Питера Финча («Телесеть»). Более того, если академики решат отметить Боузмана, то сам фильм, вероятно, поборется за главный «Оскар». Об этом говорит статистика: за последние 50 лет только 10 картин, получившие приз за лучшую мужскую роль, не номинировались как лучший фильм. Впрочем, аналитики не исключают, что вместо Боузмана академики выберут Энтони Хопкинса, сыгравшего в драме «Отец».
- Музыкальная комедия Райана Мёрфи «Выпускной» попадает под категорию инклюзивного кино (по сюжету звезды Бродвея едут поддержать девушку, которой не разрешают пригласить возлюбленную на выпускной), но в Variety не уверены, что фильм ждет наградной триумф. Мюзиклы часто получают неоднозначные отзывы в прессе, поэтому точные прогнозы появятся после наград Гильдий продюсеров и актеров.
- «Пятеро одной крови», последнюю ленту Спайка Ли, вероятно, номинируют за две актерские работы — Делроя Линдо (первый план) и Чедвика Боузмана (второй план). Единственное, что может помешать картине, — дата выхода. Netflix выпустил ее в июне, и Variety полагает, что больше внимания от СМИ и академиков получат фильмы, вышедшие осенью и зимой, в разгар наградного сезона.
- «Полночное небо» — седьмой и самый масштабный фильм Клуни-режиссера, которого Variety называет любимцем академиков. У Клуни есть два «Оскара», актерский («Сириана») и продюсерский («Операция „Арго“»), и восемь номинаций. Кроме того, вместе с Уолтом Диснеем и Альфонсо Куароном он входит в тройку кинематографистов, номинированных в шести разных категориях. «Полночное небо» могут отметить как минимум за технические достижения — спецэффекты, работу оператора и музыку.
- «Фрагменты женщины» — драму о молодой матери, потерявшей ребенка — наградили на фестивале в Венеции. Ванессу Кирби признали лучшей актрисой. Ее роль могут отметить и на «Оскаре», но насчет «Лучшего фильма» аналитики не уверены. Они называют картину «очень трудной для просмотра» (в ней есть, например, 23-минутная сцена родов, смонтированная одним дублем). Судя по всему, академики предпочтут более зрительское кино.
- Четыре проекта Netflix («Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана, «Белый тигр» Рамина Бахрани, «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен и «40-летняя версия»), скорее всего, пройдут мимо номинаций. Аналитики считают их слишком нишевыми для «Оскара».
В 2021 году вручение «Оскара» состоится 25 апреля. Ранее церемонию перенесли с 28 февраля из-за пандемии COVID-19. Академики надеются, что режиссеры успеют закончить и выпустить фильмы, несмотря на коронавирусные ограничения.
Номинанты на «Оскар-2021» будут объявлены 15 марта.
Источник: Variety
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