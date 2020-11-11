Северный паук на фоне хрущевок: Художник изобразил Человека-паука из сибирской провинции

Художник Евгений Зубков опубликовал в Twitter иллюстрации из серии «Северный Паук», в которой представил, как бы Человек-паук выглядел в российских реалиях. Альтернативная версия супергероя Marvel сражается с четырехногим трактором, работает на старом компьютере и появляется с пакетом «Шестерочки» на фоне небольшого городка с АЭС.

Он также показал стилизованный логотип проекта.

В Twitter Зубков рассказал, что сам родился в маленьком сибирском городке, и одним из главных развлечений во время долгих зим для него был мультсериал «Человек-паук» 1994 года. После этого он начал представлять, как бы приключения происходили за окнами его родного города, где нет небоскребов.

Один из подписчиков Зубкова представил, как бы в этой версии выглядел местный Джей Джона Джеймсон.

С другими работами художника можно познакомиться в его Twitter.