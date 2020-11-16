Жена Сильвестра Сталлоне случайно помешала съемкам боевика «Самаритянин»

Сильвестр Сталлоне поделился видео, как его жена случайно прервала съемки супергеройского боевика «Самаритянин». В коротком ролике Сталлоне отыгрывает сцену, но работу неожиданно прерывает телефонный звонок. Актер достает телефон и сообщает, что это звонит его супруга Дженнифер Флавин.

«Даже на съемочной площадке посреди сцены реальность дает о себе знать!» — написал актер под видео.



Действие «Самаритянина» разворачивается спустя 20 лет после эпической битвы, в которой супергерой уничтожил суперзлодея. Правда, после схватки герой пропадает без вести. Через два десятилетия парнишка с окраины знакомится со стариком, живущим в доме напротив. Вскоре мальчик осознает, что пожилой мужчина — тот самый пропавший супергерой, а причина его исчезновения оказывается поистине шокирующей.