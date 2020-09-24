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Райан Рейнольдс записал 400 видео с благодарностями семьям съемочной группы «Красного уведомления»

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Звезда «Красного уведомления» Райан Рейнольдс лично поблагодарил родственников съемочной группы экшен-комедии. В связи с пандемией коронавируса команде фильма (более 300 человек) пришлось работать в условиях карантина вдали от семей. Рейнольдс выразил им благодарность и записал 400 видео для их друзей, родных и домашних питомцев.

«Я снимал видео для их собак, — рассказал Рейнольдс. — Моральный дух был очень низким, потому что все были взаперти. Они не могли никуда сходить, кроме площадки или гостиницы. В некоторых случаях их семьи находились менее чем в миле от них. Представить себе не могу подобной тоски».

Кроме видео с благодарностями, Рейнольдс подарил каждому члену съемочной группы бутылку своего джина Aviation с личной запиской. «Замечательная группа людей. То, что они сделали, было очень трудным», — добавил актер.

Релиз «Красного уведомления» состоится на Netflix, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Источник: THR

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