«Ход королевы» показал лучший старт среди мини-сериалов Netflix. Его посмотрели с 62 млн аккаунтов

«Ход королевы» показал крупнейший старт среди мини-сериалов Netflix. Семичасовую драму с Аней Тейлор-Джой за первые 28 дней посмотрели с 62 млн аккаунтов сервиса. Об этом говорится в соцсетях Netflix.

«Ход королевы» попал в ежедневный топ-10 Netflix в 92 странах и в 63 из них занял первую строчку. Кроме того, после выхода сериала количество гугл-запросов «Как играть в шахматы?» достигло рекордной отметки за последние 9 лет.

Сериал Скотта Фрэнка рассказывает историю шахматистки Бет Хармон. В детстве героиня попадает в детдом, где знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем. Тот учит ее играть в шахматы, и спустя несколько лет у повзрослевшей Бет появляется шанс стать чемпионкой США.

В 2020 году Netflix ввел новую систему подсчета аудитории. По ней просмотр учитывается, если после запуска фильма или сериала прошло как минимум две минуты.