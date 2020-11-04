Звезду «Монти Пайтон» обвинили в трансфобии после постов в Twitter и поддержки Дж. К. Роулинг

Джон Клиз («Монти Пайтон», «Рыбка по имени Ванда») оказался в центре скандала из-за поддержки Дж. К. Роулинг и трансфобных постов в Twitter. Один из пользователей обнаружил, что актер подписал открытое письмо писательницы, которая летом выступила с трансфобными высказываниями. На прямой вопрос, как он относится к транслюдям, Клиз заявил, что они его не интересуют.

«Боюсь, транслюди меня не интересуют. Я просто надеюсь, что они счастливы и что люди будут относиться к ним хорошо. Прямо сейчас я больше сосредоточен на угрозах демократии в Америке, безудержной коррупции в Великобритании, ужасающей британской прессе, откровениях о жестокости полиции».

Когда Клиза спросили, почему он просто не может дать людям быть теми, кем они хотят, актер заявил, что хочет быть «камбоджийской полицейской».

«В глубине души я хочу быть камбоджийской полицейской. Это разрешено или нереально?»

Другой пользователь отметил, что у Клиза очень поверхностное понимание ситуации.

«Да, мое понимание поверхностное. Один момент: когда женщина, которая когда-то была мужчиной, соревнуется с женщинами, которые всегда были женщинами, я думаю, что у нее есть преимущество, потому что она унаследовала мужское тело, которое обычно больше и сильнее женского. Доказывает ли это фобию?»

Слова Клиза вызвали острую реакцию в Twitter. Многие признались, что разочарованы в актере, чей юмор уважали много лет.

«Ох, блин. Я была поклонницей „Монти Пайтон“ и некоторых других ваших работ в течение многих лет, и мне очень досадно видеть, что вы заняли такую оскорбительную позицию по этому вопросу. Трансгендеры подвергаются нападкам и обесцениваются со всех сторон, и, вместо того чтобы поддерживать их и поднимать настроение, вы говорите такое».

«Джону Клизу 80 лет. Ему недолго осталось. Когда он умрет, его могли бы вспомнить как любимого комедийного сценариста и актера, но вместо этого он принял сознательное решение, чтобы его запомнили как плаксивого фанатика. Каждый раз, когда появляется его имя, будет упоминаться его трансфобия».

«Мне вдвойне грустно видеть, что Джон Клиз, комедию которого я боготворила в молодости, ведет себя не только как трансфоб, но и как трансфоб, который пытается и не может быть смешным. Бывший комик».

«Помнишь ли ты свою молодость, Джон, когда старые болваны ужасались „пайтонам“? Помнишь, как вы спорили о „Жизни Брайана“ с духовенством? Теперь в этом сценарии ты стал духовенством. Открой свой разум».

Клизу также напомнили, каких прав он лишится, если станет камбоджийской полицейской.

«Привет, Джон Клиз, если вы этого хотите, то действуйте. Просто знайте, что после перехода вам не будет юридически гарантировано элементарное человеческое достоинство, такое как признание вашего пола, медицинское обслуживание или работа. Итак, я желаю вам удачи в карьере камбоджийской полицейской».

В ответ на критику Клиз продолжил издеваться над прогрессивной культурой, обвиняя ее последователей в «полном отсутствии перспективы», а также в «полном отсутствии чувства юмора».

«Меня беспокоит полное отсутствие перспективы. Конечно, при полном отсутствии чувства юмора. Вы уже слышали прогрессивный анекдот?»

«Прогрессивный анекдот. Постановка «Макбета» может быть отменена, поскольку главный герой рассказал, что никогда никого не убивал. Сейчас на роль ищут осужденных убийц. В противном случае им придется ставить «Трех сестер» Чехова, которые будут инуитской, тайской и самоанской».

В начале июня Роулинг обвинили в трансфобии, после того как она прокомментировала статью с заголовком «После COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она написала: «Люди, которые менструируют. Уверена, есть какое‑то другое слово. Напомните мне». В конце писательница добавила три вариации слова «женщина».

Фото: Getty Images