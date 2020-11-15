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Валерия Гай Германика поставит для стрим-сервиса Topic сериал о маньяке-таксисте из Хакасии

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Постановщица «Школы» Валерия Гай Германика займет режиссерское кресло мини-сериала «Мерзлая земля», основанного на реальной истории серийного убийцы Дмитрия Лебедя. Германика заменит на этом посту Дарью Жук, которая изначально должна была снимать проект.

Продюсерская компания Александра Роднянского Non-Stop Production разрабатывает проект для американского стрим-сервиса Topic. «Мерзлая земля» станет первым российским сериалом, созданным специально для платформы.

Сергей Калужанов напишет сценарий восьмисерийного проекта на основе статьи журналистки Таисии Бекбулатовой.

В течение пяти лет, с 2012 по 2017 год, Лебедь насиловал и убивал девушек в городе Абакане и прилегающих к нему районах. Своих жертв он заманивал в машину под видом таксиста. Всего от его действий пострадало девять девушек, некоторым из них удалось спастись. Полиция задержала Лебедя в конце сентября 2017 года. Его судили и приговорили к пожизненному лишению свободы. В ходе расследования выяснилось, что два сотрудника следственного отдела Абакана проявили преступную халатность и еще в 2013 и 2014 годах отказались возбуждать на Лебедя уголовные дела. Обоих следователей обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями.

Съемки сериала пройдут весной 2021 года в городе Апатитах Мурманской области.

Источник: Variety

Фото: Стоян Васев/ТАСС

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