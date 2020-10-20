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Крис Пратт попросил Криса Хемсворта прекратить тренироваться для съемок в «Торе 4»

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Крис Пратт переживает, что будет плохо смотреться рядом с Крисом Хемсвортом в «Тор: Любовь и гром». Хемсворт опубликовал в Instagram фото тренировки для съемок в фильме, и в комментарии к посту пришел Пратт, который попросил коллегу завязать со столь активными тренировками.

«Привет, приятель, — написал Пратт. — Только что получил сообщение от моего тренера, и ему нужно, чтобы ты прекратил тренироваться, потому что, поскольку мы будем в одном фильме и все такое, он не хочет, чтобы я стоял рядом с тобой, если ты так выглядишь, поэтому тебе нужно быстро набрать 11 килограммов. Круто, спасибо».

«Сегодня чит-день. Решил побаловать себя этим очень большим пончиком, черт возьми, он тяжелый».

Сюжет «Тор: Любовь и гром» не раскрывается. Известно лишь, что в продолжении в роли Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая предстанет в новом образе — Тора-женщины. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир, после того как Тор оказался его недостоин.

По слухам, четвертый фильм будет связан с сюжетом сериала «Локи», который выйдет на стрим-сервисе Disney+. Предполагается, что именно благодаря Локи в основную киновселенную вернется молот Тора, разрушенный в «Тор: Рагнарёк».

Четвертый «Тор» выйдет 11 февраля 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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