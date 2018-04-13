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Дневники Алана Рикмана издадут в 2022 году

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Издательство Canongate выпустит книгу с личными записями Алана Рикмана, звезды франшизы «Гарри Поттер». Для издания «Дневники Алана Рикмана» («The Diaries of Alan Rickman»), которое увидит свет в 2022 году, записи актера отредактируют и систематизируют.

27 томов личных записей Рикмана охватывают 25 лет жизни и карьеры актера. Он начал писать их в 1990-е, чтобы в будущем издать в виде книги. В дневниках размышлял о дружбе, политике, актерской игре, писал рецензии на театральные поставки. Там также можно найти истории со съемочных площадок фильмов, среди которых «Крепкий орешек», «Реальная любовь», «Разум и чувства».

Редактор дневников охарактеризовал их «анекдотичные, нескромные, остроумные, сплетнические и совершенно откровенные».

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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