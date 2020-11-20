Сиквел «Черной Пантеры» начнут снимать летом 2021 года. В нем расширят роль Шури

Как сообщает The Hollywood Reporter, съемки сиквела «Черной Пантеры» начнутся в июле 2021 года и продлятся полгода. Фильм поставит режиссер первой части Райан Куглер.

Изначально съемки планировались в марте 2021-го, но их отложили после смерти Чедвика Боузмана. Источники сообщают, что основной актерский состав оригинала в лице Летишии Райт, Лупиты Нионго, Анджелы Бассетт и Уинстона Дьюка вернется в сиквеле. Кроме того, в нем расширят роль Шури, сестры Т'Чаллы, которую играет Райт. Ранее THR писал, что Disney может сделать ее главной героиней.

Как именно сценаристы выведут из сюжета Т'Чаллу, пока не известно, но его точно не станут заменять CGI-героем.

Кроме того, в сиквеле может сняться Теноч Уэрта из сериала «Нарко: Мексика». По данным THR, ему предложили роль одного из злодеев.

Издание отмечает, что 2021-й будет одним из самых трудных для Marvel. В январе начнут снимать нового «Тора», в котором намекнут на сюжет «Мстителей 5», в марте — сериалы «Женщина-Халк» и «Лунный рыцарь», а в конце года — «Стражей Галактики 3». Также в 2021-м планируется производство «Человека-муравья 3». Недавно стартовали съемки «Человека-паука 3» и сиквела «Доктора Стрэнджа», а сейчас Marvel ищет сценаристов для «Блэйда» с Махершалой Али.

В этом же году студия выпустит три фильма: «Черную Вдову», «Вечных» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

THR уточняет, что главным приортитетом для Кевина Файги являются сериалы Disney+. В январе 2021-го на сервисе выйдут «Ванда/Вижн», а после них — «Сокол и Зимний Солдат» и «Локи». Все три проекта были отложены из-за пандемии.