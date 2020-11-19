Disney начала работу над «Дэдпулом 3». Сценарий напишут соавторы «Закусочной Боба»

Disney запустила в разработку третью часть «Дэдпула». По данным Deadline, сценарий фильма напишут сестры Венди и Элизабет Молино, соавторы и продюсеры мультсериала «Закусочная Боба».

Согласно источникам, студия искала сценаристов для проекта последние несколько месяцев, но в итоге остановилась на Молино. Их видение также понравилось Райану Рейнольдсу.

Deadline уточняет, что триквел должен получить рейтинг R, как и первые две части. Пока не известно, вернется ли в режиссерское кресло Дэвид Литч, снявший «Дэдпула 2». Сейчас постановщик готовится к съемкам боевика «Скоростной поезд» с Брэдом Питтом. Как сообщают инсайдеры, Литч будет занят весь 2021 год.

«Дэдпул 3» — первый фильм франшизы, который продюcирует Marvel Studios. Ранее серией занималась Fox, но в 2019 году студию купила Disney, владеющая Marvel.

Первый «Дэдпул» вышел в 2016 году, второй — в 2018-м. В сумме оба фильма собрали в прокате более 1,5 млрд долларов.

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