Звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд сыграет убийцу в новом сезоне «Очень странных дел»

Роберт Инглунд, известный по роли Фредди Крюгера во франшизе «Кошмар на улице Вязов», снимется в четвертом сезоне «Очень странных дел». Он сыграет героя по имени Виктор Крилл, которого поместили в психиатрическую больницу за жестокое убийство, совершенное им в 1950-е.
Помимо Инглунда, к сериалу присоединились еще семь актеров:
- Том Влашиха («Игра престолов») сыграет русского тюремного охранника, который дружит с Хоппером. Героя описывают как хитрого и обаятельного.
- В роли другого русского персонажа, Юрия, появится Никола Джурицко («Монтевидео: Божественное видение»). Он играет контрабандиста, который любит грязные шутки и арахисовое масло, а также предпочитает наличные деньги.
- Мэйсону Даю («Босх») досталась роль Джейсона Карвера — богатой звезды спорта, чей мир начинает рушиться с появлением новой угрозы в Хоукинсе.
- Шерман Огастас («Мир Дикого Запада») перевоплотится в полковника Салливана. Герой убежден, что может навсегда обезопасить жителей Хоукинса.
- Персонажа Джейми Кэмпбелла Бауэра («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I») зовут Питер Баллард. Он работает санитаром в психиатрической больнице.
- Эдуардо Франко («Образование») сыграет Аргайла, доставщика пиццы.
- Джозеф Куинн («Екатерина Великая») исполнит роль Эдди Мансона, главы местного клуба, посвященного настольной игре «Dungeons & Dragons».
Cъемки четвертого сезона возобновилиcь в октябре после перерыва, вызванного пандемией. Когда выйдут новые серии, пока не известно.
Источник: THR
Фото: Getty Images