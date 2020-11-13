КиноПоиск

Звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд сыграет убийцу в новом сезоне «Очень странных дел»

Обсудить0

Роберт Инглунд, известный по роли Фредди Крюгера во франшизе «Кошмар на улице Вязов», снимется в четвертом сезоне «Очень странных дел». Он сыграет героя по имени Виктор Крилл, которого поместили в психиатрическую больницу за жестокое убийство, совершенное им в 1950-е.

Помимо Инглунда, к сериалу присоединились еще семь актеров:

Том Влашиха // Фото: Getty Images
Никола Джурицко // Фото: Getty Images
Мэйсон Дай // Фото: Getty Images
Шерман Огастас в сериале «В пустыне смерти»
Джейми Кэмпбелл Бауэр // Фото: Getty Images
Эдуардо Франко // Фото: Getty Images
Джозефф Куинн в сериале «Диккенсиада»
Роберт Инглунд // Фото: Getty Images 

Cъемки четвертого сезона возобновилиcь в октябре после перерыва, вызванного пандемией. Когда выйдут новые серии, пока не известно.

Источник: THR
Фото: Getty Images

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

5 причин посмотреть сериал «Голос перемен»
КиноПоиск HD

5 причин посмотреть сериал «Голос перемен»

18 ноября16
Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны». Принц Уильям считает его исторически неточным

Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны». Принц Уильям считает его исторически неточным

17 ноября5
Зак Снайдер рассказал про новую версию «Лиги справедливости». У Джокера будет другой образ

Зак Снайдер рассказал про новую версию «Лиги справедливости». У Джокера будет другой образ

14 ноября12
«Где Джерико?»: Вышел тизер второго сезона «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана

«Где Джерико?»: Вышел тизер второго сезона «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана

13 ноября2

Главное сегодня

Принцесса Диана в «Короне» и в жизни: 7 культовых нарядов

Сегодня2
Принцесса Диана в «Короне» и в жизни: 7 культовых нарядов
Disney начала работу над «Дэдпулом 3». Сценарий напишут соавторы «Закусочной Боба»

Disney начала работу над «Дэдпулом 3». Сценарий напишут соавторы «Закусочной Боба»

45 минут назад2
Звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд сыграет убийцу в новом сезоне «Очень странных дел»

Звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд сыграет убийцу в новом сезоне «Очень странных дел»

2 часа назад3
Что смотреть дома: «Перевал Дятлова», «Хелстром», «Гнездо»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Перевал Дятлова», «Хелстром», «Гнездо»

Сегодня2
6 лучших трейлеров недели: «Том и Джерри», «Настя, соберись!» и «Поступь хаоса»

6 лучших трейлеров недели: «Том и Джерри», «Настя, соберись!» и «Поступь хаоса»

Сегодня, 15:025
Видео дня: Российский киберпанк в деревне. С атомными тракторами и дроидами-доярками
Бюро находок

Видео дня: Российский киберпанк в деревне. С атомными тракторами и дроидами-доярками

Сегодня, 14:2611
«Концовка „Игры престолов“ лучше»: Как в соцсетях встретили финал «Сверхъестественного»

«Концовка „Игры престолов“ лучше»: Как в соцсетях встретили финал «Сверхъестественного»

Сегодня, 14:2617
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт