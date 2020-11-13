Звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд сыграет убийцу в новом сезоне «Очень странных дел»

Роберт Инглунд, известный по роли Фредди Крюгера во франшизе «Кошмар на улице Вязов», снимется в четвертом сезоне «Очень странных дел». Он сыграет героя по имени Виктор Крилл, которого поместили в психиатрическую больницу за жестокое убийство, совершенное им в 1950-е.

Помимо Инглунда, к сериалу присоединились еще семь актеров:

Том Влашиха // Фото: Getty Images Никола Джурицко // Фото: Getty Images Мэйсон Дай // Фото: Getty Images Шерман Огастас в сериале «В пустыне смерти» Джейми Кэмпбелл Бауэр // Фото: Getty Images Эдуардо Франко // Фото: Getty Images Джозефф Куинн в сериале «Диккенсиада» Роберт Инглунд // Фото: Getty Images

Cъемки четвертого сезона возобновилиcь в октябре после перерыва, вызванного пандемией. Когда выйдут новые серии, пока не известно.

Источник: THR

Фото: Getty Images