6 лучших трейлеров недели: «Том и Джерри», «Настя, соберись!» и «Поступь хаоса»

Нажмите на карточку проекта «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра.

«Жозе»

Совсем недавно мы рассказывали о полнометражном аниме, а вот уже подоспела и корейская экранизация романа японской писательницы Сэико Танабэ. Парень знакомится с девушкой, прикованной к инвалидной коляске. Реальности она ожидаемо предпочитает витать в своих фантазиях и даже просит называть ее именем героини романа Франсуазы Саган. Дружба перерастет в нечто большее, и оба начнут смотреть на мир по-другому. Душевная и слезовыжимательная история для уютного зимнего вечера.

«Звонок из прошлого»

Миновав южнокорейский прокат, на Netflix отправился триллер с участием двух молодых звезд. У одной (Пак Щин-хе) имеется приличная фильмография и фанбаза, а вторая (Чо Джон-со) известна пока по всего одной роли. Две женщины, живущие в одном доме, но в разных временах, загадочным образом общаются через обычную телефонную линию. Сначала между ними завязывается дружба, но вскоре девушка из прошлого начинает терроризировать свою новую знакомую и влиять на ее жизнь. Римейк британского фильма «Гость» — не самого выдающегося триллера, но зато, как любят корейцы, с маньяком.

«Мы можем стать героями»

Возвращение Роберта Родригеса и его зеленого экрана. Режиссер вновь снимает развлекательное кино для детей, где полно ярких образов, выдающихся героев и спецэффектов. По сюжету всех супергероев Земли похищают инопланетные пришельцы. Задача по спасению ложится на плечи их детей, которые сперва должны научиться работать вместе и управлять своими суперспособностями.

«Настя, соберись!»

Новый комедийный проект КиноПоиск HD. Любовь Аксенова играет Настю, в голове которой с трудом уживается пять разных субличностей. Они кардинально отличаются друг от друга, и каждая по-своему представляет, что такое — настоящее счастье. Все меняется, когда Настя в одночасье теряет работу и мужа. Это заставляет ее внутренние «я» впервые объединиться и научиться работать сообща.

«Поступь хаоса»

Долгожданная экранизация мрачного романа Патрика Несса, которая уже несколько лет не может добраться до экранов. В итоге, после переносов и пересъемок, фильм готовится увидеть свет в 2021 году. Тодд Хьюитт живет с приемными родителями Беном и Киллианом в Прентисстауне, городке в Новом мире, на колонизированной землянами планете. В Прентисстауне каждый человек слышит мысли других через так называемый шум — поток образов, слов и звуков, не оставляющий никаких личных секретов. Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины, а также встречает доселе им невиданное чудо — живую девушку.

«Том и Джерри»

Новая попытка вернуть на экраны кота Тома и мышонка Джерри. На этот раз их поместили в реальный мир в окружении живых актеров, но при этом сохранили знакомый юмор и мультяшные гэги. Кайла, работница престижного отеля, где обитает Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто.