На поддержку киноиндустрии выделят 4,2 млрд рублей. Деньги разделят между продюсерами и кинотеатрами

Правительство РФ одобрило предложение Минкультуры о выделении 4,2 млрд рублей на поддержку российской киноиндустрии. Финансирование получат около 500 компаний, отвечающих за производство и прокат кино. Распределение средств, выделенный из резервного фонда, проконтролирует Фонд кино.

«В условиях ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, указанное решение позволит поддержать киноиндустрию — от кинотеатров до кинопроизводителей», − сообщила пресс-служба Минкультуры.

4,2 млрд рублей разделят пополам между кинотеатрами и продюсерами. Изначально господдержку целиком могли получить только кинозалы, но против подобного варианта выступили продюсеры.

На финансирование смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 г. по март 2021 г. Размер поддержки будет пропорционален сборам, а сами деньги выделены весной. Кинотеатры смогут получить деньги уже в декабре, им субсидии будут выделяться также пропорционально сборам российских фильмов в январе-марте 2020 г.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»