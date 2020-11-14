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Джо Манганьелло показал Детстроука из «Лиги справедливости Зака Снайдера». С ирокезом

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Исполнитель роли Детстроука Джо Манганьелло поделился в Twitter альтернативной версией персонаж из «Лиги справедливости Зака Снайдера». Детстроук появлялся в финале фильма Джосса Уидона, но в варианте Зака Снайдера его облик несколько отличается. Например, антигерой может похвастаться ирокезом.

Предполагается, что Детстроук в расширенной версии Снайдера станет частью истории в мрачном будущем, где Землю поработил Дарксайд. Этот вариант развития событий видел во сне Брюс Уэйн в «Бэтмен против Супермена».

Детстроук впервые появился на страницах комиксов в 1980-е. Изначально он должен был стать обычным противником для команды юных супергероев, но быстро стал популярным и впоследствии вырос в одного из самых опасных персонажей DC. В 1991 году Детстроук получил собственную комикс-серию, где впервые сразился с Бэтменом.

Манганьелло опубликовал фото с хэштегом «Мы вместе» (#UsUnited), с помощью которого звезды блокбастера поддерживают Американский фонд предотвращения самоубийств и Снайдера, чья дочь Отем покончила с собой в 2017 году.

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в 2021 году на HBO Max и будет разбита на четыре части, по часу каждая. В новую версию войдут сцены, которые были вырезаны после того, как Снайдер покинул проект в 2017 году, а также 4—5 минут дополнительных эпизодов, которые режиссер снял этой осенью. В частности, больше экранного времени будет у Флэша и Киборга. Подробнее о фильме можно почитать здесь.

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