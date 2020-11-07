«Концовка „Игры престолов“ лучше»: Как в соцсетях встретили финал «Сверхъестественного»

19 ноября канал The CW выпустил последний эпизод сериала «Сверхъестественное». Шоу завершилось двухчасовой серией, которая вызвала бурную реакцию среди фанатов и не оставила равнодушными актеров.

В финальной серии Сэм (Джаред Падалеки) и Дин (Дженсен Эклс) Винчестеры вышли на след вампиров, которые похищали и убивали людей. Во время боя Дин напоролся на железный прут и после эмоционального прощания с братом умер. Попав в рай, он встретил Бобби Сингера (Эрик Крипке) и узнал, что его родители находятся неподалеку. Оставшийся в живых Сэм завел семью и умер в преклонном возрасте. В конце братья встретились на небесах.

Большая часть реакций — прощание с сериалом. «Сверхъестественное» стартовало в 2005 году и за 15 лет обрело миллионы поклонников.

Перевод: «Мне нужно взять отгул на работе, потому что я не в себе. Я только что потеряла семью».

Перевод: «Очень сильно и безудержно плакала весь финал. Спасибо, что все эти 15 лет спасали людей и охотились за существами».

Кто-то даже сравнил кадры из первого и последнего эпизодов.

Перевод: «Как сериал начался. Как он закончился».

Зрители ждали эмоциональный финал и знали, что будут плакать. Некоторые запаслись салфетками!

Перевод: «Мои салфетки поддерживали меня».

Один из самых обсуждаемых моментов серии — смерть Дина, которая разочаровала многих фанатов.

Перевод: «Дин заслужил большего». Перевод: «Все в духе сценаристов "Сверхъестественного": взять героя, который побывал в аду и вернулся, и сделать так, чтобы он умер от столбняка». Перевод: «То есть Дин умер просто так? Только чтобы Сэму было тяжело? Что?».

Перевод: «Дин не может умереть вот так!».

Гибель героя также стала поводом для шуток и спойлеров без контекста, которые будут понятны тем, кто видел финал.

Некоторые назвали серию пародией на «Сверхъестественное», а кто-то убежден, что эпизод вышел хуже финала «Игры престолов».

Перевод: «Мне правда кажется, что это был финал пародии на "Сверхъестественное"», а не самого сериала. Эта картинка говорит обо всем».

Перевод: «Я извиняюсь... но если и есть худший способ закончить 15 лет того, что раньше было любимым сериалом, то это он. На фоне этой серии финал "Игры престолов" выглядит лучше, а это о чем-то говорит» Перевод: «"Сверхъестественное", по крайней мере, это последний раз, когда ты меня разочаровываешь».

Впрочем, нашлись и те, кто оставлся доволен концовкой. Один пользователь отметил, что разочарованные фанаты противоречат сами себе.

Перевод: «Фанаты "Сверхъестественного":



5-й сезон: Дин живет нормальной жизнью, а Сэм, похоже, в аду.

Фанаты: ГОСПОДИ, ЭТО ЛУЧШИЙ ФИНАЛ НА СВЕТЕ. У ДИНА НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, А СЭМ УМЕР В БИТВЕ.

15-й сезон: Сэм живет нормальной жизнью, Дин богибает в бою и попадает на небеса.

Фанаты: ГОСПОДИ, ЭТО ХУЖЕ ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ, ЧТО ОНИ НАТВОРИЛИ»



Двойные стандарты?

Про финал написали и актеры сериала Миша Коллинз и Саманта Смит, сыгравшая Мэри Винчестер, маму Сэма и Дина.

Перевод: «Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, вы только что довели меня до слез. Буду скучать по Сэму, Дину и "Сверхъестественному". Буду скучать по вам, парни».