Фото со съемок сериала «Мисс Марвел»: Главная героиня косплеит Капитана Марвел

В сети появились первые фото с площадки сериала Disney+ «Мисс Марвел». Главную героиню Камалу Хан играет Иман Веллани и на камеру удалось поймать съемки сцены с ее участием. Действие эпизода явно разворачивается под Хэллоуин: героиня переоделась в костюм Капитана Марвел.
JustJared также поделился фото с площадки, на которых Камала катается на велосипеде:
В центре сюжета — американка пакистанского происхождения и мусульманка из Джерси Камала Хан, которая обрела суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Выпущенный правителем сверхлюдей Черным Громом, он пробудил в людях древние гены, оставшиеся с древних времен. В результате она получила способность растягивать свое тело и менять внешний облик.
Режиссерское кресло «Мисс Марвел» занимают двукратная обладательница «Оскара» Шармин Обаид («Спасая лица»), Мира Менон («Ходячие мертвецы»), а также Адиль Эль Арби и Билал Фалла, постановщики боевика «Плохие парни навсегда».
Дата выхода сериала пока не сообщается.
Фото: Marvel Comic
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