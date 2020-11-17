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Фото со съемок сериала «Мисс Марвел»: Главная героиня косплеит Капитана Марвел

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В сети появились первые фото с площадки сериала Disney+ «Мисс Марвел». Главную героиню Камалу Хан играет Иман Веллани и на камеру удалось поймать съемки сцены с ее участием. Действие эпизода явно разворачивается под Хэллоуин: героиня переоделась в костюм Капитана Марвел.

JustJared также поделился фото с площадки, на которых Камала катается на велосипеде: 

В центре сюжета — американка пакистанского происхождения и мусульманка из Джерси Камала Хан, которая обрела суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Выпущенный правителем сверхлюдей Черным Громом, он пробудил в людях древние гены, оставшиеся с древних времен. В результате она получила способность растягивать свое тело и менять внешний облик.

Режиссерское кресло «Мисс Марвел» занимают двукратная обладательница «Оскара» Шармин Обаид («Спасая лица»), Мира Менон («Ходячие мертвецы»), а также Адиль Эль Арби и Билал Фалла, постановщики боевика «Плохие парни навсегда».

Дата выхода сериала пока не сообщается.

Фото: Marvel Comic

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