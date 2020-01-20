Режиссер «Соника в кино» поставит полнометражную версию «Розовой пантеры»

Джефф Фаулер, постановщик «Соника в кино», займет режиссерское кресло «Розовой пантеры» — полнометражного фильма, основанного на одноименном мультсериале. Лента станет частично игровой, а частично анимационной. Крис Бремнер («Плохие парни навсегда») напишет сценарий.

Розовая пантера впервые появилась на экране в заставке комедии 1963 года с Питером Селлерсом. По сюжету фильма так назывался гигантский бриллиант, но большую популярность приобрел анимационный персонаж из титров. В итоге на следующий год свет увидела короткометражка, которая взяла «Оскар».

Мультфильмы о Розовой пантере выходили с 1969-го по 1994-й. Сюжет вращался вокруг противостояния Розовой пантеры, типичного анимационного трикстера, с разными противниками.

Источник: Deadline