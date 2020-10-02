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Анджелина Джоли снимет фильм про военного фотографа. Его спродюсирует Том Харди

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Анджелина Джоли поставит байопик «Необоснованное поведение» («Unreasonable Behaviour») о военном фотографе Доне Маккаллине. Это будет ее первый режиссерский проект после драмы «Сначала они убили моего отца», вышедшей в 2017 году.

В основу фильма ляжет одноименная автобиография Маккаллина. Книгу адаптирует Грегори Бурк, номинант на премию BAFTA за сценарий триллера «71».

«Необоснованное поведение» расскажет о карьере фотографа и о том, как он попал из бедного Лондона в самые опасные зоны боевых действий в мире. Маккаллин наиболее известен черно-белыми снимками, сделанными во Вьетнаме и Камбодже во время работы в The Observer и Sunday Times. 

Картину продюсируют компании Working Title и Hardy Son & Baker Producing, принадлежащая Тому Харди и его партнеру Дину Бэйкеру.

Актерский состав, дата начала съемок и другие подробнсости «Необоснованного поведения» пока не известны.

Источник: Deadline 

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