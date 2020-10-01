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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт объяснил, как за ним закрепилась репутация ненадежного актера

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Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт вспомнил, как на съемках «Гарри Поттера» заработал прозвище «Давай еще раз Гринт» и почему однажды ему пришлось снимать сцену отдельно от Дэниэла Рэдклиффа. Актер рассказал об этом во время виртуальной встречи звезд франшизы, которую в честь 19-летия релиза «Гарри Поттер и философский камень» устроил Том Фелтон.

«В „Поттере“ это всегда происходило во время съемок самой неподходящей сцены, например, во время похорон Дамблдора были особенно плохо, — рассказал Гринт. — По какой-то причине, ситуация показалась мне невероятно веселой. И да, как только ты начинаешь смеяться, очень трудно остановиться. У меня сложилась особенно плохая репутация, они называли меня „Давай еще раз Гринт“, потому что для каждого дубля мне требовалось 20 попыток».

По словам Гринта, одной из его первых сцен с Рэдклиффом был эпизод в «Хогвартс-экспресс», где их герои впервые встречаются. После нескольких неудачных попыток в итоге было принято решение снимать актеров по отдельности. По сюжету Рон и Гарри смотрели друг другу в глаза, но Гринт и Рэдклифф не могли справиться и постоянно начинали хихикать.

Вместе с Фелтоном и Гринтом в виртуальной встрече звезд «Гарри Поттера» приняли участие Рэдклифф, Эванна Линч, Марк Уильямс, Джеймс и Оливер Фелпс, Джейсон Айзекс, Бонни Райт и Альфред Энох. Рэдклифф уверен, что в будущем подобное воссоединение повторится в связи с 20-летием франшизы.

О том, что произошло с актерами «Гарри Поттера» после завершения франшизы, КиноПоиск рассказывал в материале «От миллионеров до уголовников: Судьбы детей из Хогвартса».

Все фильмы франшизы «Гарри Поттер» прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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