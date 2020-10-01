Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт объяснил, как за ним закрепилась репутация ненадежного актера

Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт вспомнил, как на съемках «Гарри Поттера» заработал прозвище «Давай еще раз Гринт» и почему однажды ему пришлось снимать сцену отдельно от Дэниэла Рэдклиффа. Актер рассказал об этом во время виртуальной встречи звезд франшизы, которую в честь 19-летия релиза «Гарри Поттер и философский камень» устроил Том Фелтон.

«В „Поттере“ это всегда происходило во время съемок самой неподходящей сцены, например, во время похорон Дамблдора были особенно плохо, — рассказал Гринт. — По какой-то причине, ситуация показалась мне невероятно веселой. И да, как только ты начинаешь смеяться, очень трудно остановиться. У меня сложилась особенно плохая репутация, они называли меня „Давай еще раз Гринт“, потому что для каждого дубля мне требовалось 20 попыток».

По словам Гринта, одной из его первых сцен с Рэдклиффом был эпизод в «Хогвартс-экспресс», где их герои впервые встречаются. После нескольких неудачных попыток в итоге было принято решение снимать актеров по отдельности. По сюжету Рон и Гарри смотрели друг другу в глаза, но Гринт и Рэдклифф не могли справиться и постоянно начинали хихикать.

Вместе с Фелтоном и Гринтом в виртуальной встрече звезд «Гарри Поттера» приняли участие Рэдклифф, Эванна Линч, Марк Уильямс, Джеймс и Оливер Фелпс, Джейсон Айзекс, Бонни Райт и Альфред Энох. Рэдклифф уверен, что в будущем подобное воссоединение повторится в связи с 20-летием франшизы.

О том, что произошло с актерами «Гарри Поттера» после завершения франшизы, КиноПоиск рассказывал в материале «От миллионеров до уголовников: Судьбы детей из Хогвартса».