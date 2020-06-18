Студия «Союзмультфильм» раскрыла, что одним из новых персонажей перезапуска «Ну, погоди!» станет Котенок. По сюжету, юный герой будет периодически становится невольным участником вечной погони Волка за Зайцем. Для озвучки Котенка студия проводит всероссийский кастинг, в котором может принять участие любой желающий старше 6 лет.

Для участия в отборе требуется записать несколько фраз Котенка на видео и опубликовать с хештегом «#ХочувНуПогоди» на своей странице в Instagram или «ВКонтакте». Работы принимаются до 16 декабря, а итоги подведут 31 декабря.

«„Союзмультфильм“ запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала „Ну, погоди!“, — сообщила пресс-служба студии. — Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться „Ну, погоди! Каникулы“ и рассказывать о приключениях героев на отдыхе».

Согласно описанию, милый и отважный Котенок обладает уникальным даром постоянно оказываться «не в том месте и не в то время», но при этом способен «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса».

В перезапуске «Ну, погоди!» Волка озвучит Гарик Харламов, а Заяц заговорит голосом Дмитрия Хрусталева.

Новый мультсериал будет выполнен в технике квази-3D-анимации, максимально приближенной к стилистике оригинала, с добавлением графики. Жанр мультфильма останется неизменным — комедия с гэгами и погонями Волка за Зайцем, но зрителей ждут новые сюжеты, снятые и переосмысленные в современном ключе, с появлением новых второстепенных персонажей.

Мультсериал рассчитан на зрителей 6—8 лет, а хронометраж каждой серии составит 7 минут.

В общей сложности планируется выпустить 52 эпизода.

Источник: РИА «Новости»