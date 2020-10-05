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Слух дня: Дуэйн Джонсон может сняться в «Дэдпуле 3» с Райаном Рейнольдсом

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По информации источников WeGotThisCovered, Райан Рейнольдс хочет пригласить в нового «Дэдпула» коллегу по боевику «Красное уведомление» Дуэйна Джонсона. Утверждается, что Джонсон уже обсуждал возможное участия в проекте со студией Marvel, которая давно хочет поработать с актером. Кого он может сыграть, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в «Дэдпуле 3» может появиться Хью Джекман, которого Рейнольдс приглашает сыграть самого себя в небольшом камео.

Данная информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием или представителями актера.

После слияния с Disney права на Дэдпула перешли к Marvel, но какая-либо официальная информация о будущем персонажа отсутствует. Рейнольдс в декабре 2019 года заявил, что разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух частей. Глава Marvel Кевин Файги ранее признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети также появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox. По слухам, первое появление Дэдпула в киновселенной Marvel состоится в фильме «Тор: Любовь и гром», после чего зрители смогут увидеть его в картине «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».

Источник: WeGotThisCovered

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