КиноПоиск

Эзра Миллер тайно снялся в сериале «Противостояние». Он сыграл пироманьяка «Мусорное ведро»

Обсудить0

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры с Эзрой Миллером  в сериале «Противостояние» — экранизации одноименного романа Стивена Кинга. Звезда «Лиги справедливости» тайно снялся в проекте и исполнил роль Дональда Элберта по кличке «Мусорный Бак» — пироманьяка и фанатичного последователя Рэндалла Флэгга, Человека в черном, главного злодея произведения.

«Таким Эзру еще никто никогда не видел, и он полностью отдался роли, — говорит шоураннер сериала Бенжамин Кэвелл. — Он большой поклонник книги, влюбился в этого персонажа и давно хотел его сыграть. Во время нашего первого разговора он охарактеризовал Мусора как „воплощение пиромании“. Единственное, на что был способен этот парень, и единственное, с чем он чувствовал себя комфортно, — это взрывчатка и орудия огня и разрушения».

Миллер лично придумал костюм для своего персонажа, который ходит по экрану в трусах, ботинках и жилете, обвешанном взрывчаткой и горючими веществами.

«„Огнестойкое нижнее белье“, вот что я сказал первым делом во время раннего обсуждения персонажа, — написал Миллер. — Было очень интересно работать напрямую с костюмерами для создания образа, который полностью основан на пиромании персонажа. Мусор не носит ничего, кроме того, что необходимо для создания зажигательных веществ, их поджога и для того, чтобы подойти как можно ближе к огню и упиваться им».

По сюжету «Противостояния» на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребенком. Освобождение семейства из стен объекта стоит жизни тысячам людей: зараза вызывает жестокую эпидемию. Немногие уцелевшие после нее разделились на два лагеря: первые остались верны идеалам прошлого, вторые же примкнули к таинственному Человеку в черном, стремящемуся к мировому господству.

Первая серия выйдет 17 декабря на CBS All Access.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: EW

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Трейлер сериала КиноПоиск HD «Настя, соберись!»: Любовь Аксенова и ее внутренние «я»
КиноПоиск HD

Трейлер сериала КиноПоиск HD «Настя, соберись!»: Любовь Аксенова и ее внутренние «я»

Вчера3
Алисия Викандер снимется в сериале «В случае убийства набирайте „М“». Автор «Винила» разработает проект

Алисия Викандер снимется в сериале «В случае убийства набирайте „М“». Автор «Винила» разработает проект

17 ноября7
Малыш Йода из «Мандалорца» прилетел на МКС вместе с экипажем SpaceX

Малыш Йода из «Мандалорца» прилетел на МКС вместе с экипажем SpaceX

17 ноября1
Дэвид Финчер планирует сделать мини-сериал о «культуре отмены»

Дэвид Финчер планирует сделать мини-сериал о «культуре отмены»

15 ноября7

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Афера по-голливудски», «Вечный свет» и «Взаперти»

Сегодня3
Что смотреть в кино: «Афера по-голливудски», «Вечный свет» и «Взаперти»
5 причин посмотреть сериал «Голос перемен»
КиноПоиск HD

5 причин посмотреть сериал «Голос перемен»

Вчера15
Как в «Ходе королевы» слились история об одиночестве и идеальный сериал о шахматах
В предыдущих сериях

ПодкастКак в «Ходе королевы» слились история об одиночестве и идеальный сериал о шахматах

Вчера1
В перезапуске «Ну, погоди!» появится новый герой — Котенок. Студия начала кастинг на озвучку

В перезапуске «Ну, погоди!» появится новый герой — Котенок. Студия начала кастинг на озвучку

час назад3
Кевин Спейси мог сняться в «Манке». В 1990-е Дэвид Финчер рассматривал актера на главную роль

Кевин Спейси мог сняться в «Манке». В 1990-е Дэвид Финчер рассматривал актера на главную роль

2 часа назад1
Находка дня: Динозавров в «Парке Юрского периода» заменили на хорьков
Бюро находок

Находка дня: Динозавров в «Парке Юрского периода» заменили на хорьков

Сегодня, 11:142
Слух дня: Дуэйн Джонсон может сняться в «Дэдпуле 3» с Райаном Рейнольдсом

Слух дня: Дуэйн Джонсон может сняться в «Дэдпуле 3» с Райаном Рейнольдсом

Сегодня, 10:181
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт