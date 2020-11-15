Эзра Миллер тайно снялся в сериале «Противостояние». Он сыграл пироманьяка «Мусорное ведро»

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры с Эзрой Миллером в сериале «Противостояние» — экранизации одноименного романа Стивена Кинга. Звезда «Лиги справедливости» тайно снялся в проекте и исполнил роль Дональда Элберта по кличке «Мусорный Бак» — пироманьяка и фанатичного последователя Рэндалла Флэгга, Человека в черном, главного злодея произведения.

«Таким Эзру еще никто никогда не видел, и он полностью отдался роли, — говорит шоураннер сериала Бенжамин Кэвелл. — Он большой поклонник книги, влюбился в этого персонажа и давно хотел его сыграть. Во время нашего первого разговора он охарактеризовал Мусора как „воплощение пиромании“. Единственное, на что был способен этот парень, и единственное, с чем он чувствовал себя комфортно, — это взрывчатка и орудия огня и разрушения».

Миллер лично придумал костюм для своего персонажа, который ходит по экрану в трусах, ботинках и жилете, обвешанном взрывчаткой и горючими веществами.

«„Огнестойкое нижнее белье“, вот что я сказал первым делом во время раннего обсуждения персонажа, — написал Миллер. — Было очень интересно работать напрямую с костюмерами для создания образа, который полностью основан на пиромании персонажа. Мусор не носит ничего, кроме того, что необходимо для создания зажигательных веществ, их поджога и для того, чтобы подойти как можно ближе к огню и упиваться им».

По сюжету «Противостояния» на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребенком. Освобождение семейства из стен объекта стоит жизни тысячам людей: зараза вызывает жестокую эпидемию. Немногие уцелевшие после нее разделились на два лагеря: первые остались верны идеалам прошлого, вторые же примкнули к таинственному Человеку в черном, стремящемуся к мировому господству.

Первая серия выйдет 17 декабря на CBS All Access.

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Источник: EW