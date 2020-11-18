Мадс Миккельсен назвал слухом новость, что он заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»

В беседе с IGN Мадс Миккельсен опроверг информацию, что Warner Bros. обращалась к нему с предложением сыграть Геллерта Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3» вместо Джонни Деппа. В СМИ его назвали главным кандидатом на роль злодея, но сам актер утверждает, что с ним пока никто не обсуждал эту роль.

«На данный момент это лишь слухи, — говорит Миккельсен. — Так что я знаю столько же, сколько и вы из газет. Жду телефонного звонка».

6 ноября Депп объявил, что студия попросила его оставить роль Грин-де-Вальда в франшизе «Фантастические твари». Это произошло спустя несколько дней после завершения суда с таблоидом The Sun. Актер обвинил издание в клевете за материал, в котором утверждалось, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд. Суд отклонил его иск.

После этого в сети появилась информация, что студия ищет замену для Деппа и начала переговоры с Миккельсеном. Отмечалось, что рассматривается нескольких кандидатов, но Миккельсен — личный фаворит режиссера Дэвида Йейтса.

Третья часть «Фантастических тварей» ожидается в кинотеатрах 15 июля 2022 года.

Источник: IGN

Фото: Getty Images