Трейлер фильма «Поступь хаоса»: Том Холланд и Дэйзи Ридли против Шума

В сети появился первый фантастической картины «Поступь Хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли в главных ролях. Экранизация одноименного романа Патрика Несса, проект ожидался в кинотеатрах несколько лет назад, но из-за пересъемок его несколько раз переносили. Теперь он наконец готовится увидеть свет.

Действие в Новом Свете, в человеческой колонии на одной из планет, которая стала прибежищем для поселенцев с погибающей Земли. Главного героя зовут Тодд Хьюитт (Холланд), и он последний мальчик в Прентисстауне — городе, где уже давно нет женщин, а мужчины сходят с ума из-за постоянного Шума. Выиграв войну с местными существами, спэками, земляне заразились вирусом Шума и теперь слышат не только мысли друг друга, но и мысли всех живых существ.

Через месяц Тодду исполнится 16 лет, и он понимает, что в этот день может произойти нечто страшное. Мальчик сбегает из города вместе со своим говорящим псом Манчи и отправляется в путешествие, во время которого встречает девочку Виолу (Ридли), только что прибывшую с Земли на разведывательном корабле. Тодд узнает, что женщины не слышат Шум, но это не единственное откровение, о котором ему предстоит узнать со временем.

Релиз «Поступи хаоса» несколько раз переносили и на данный момент премьера картины намечена на 2021 год.