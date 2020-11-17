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Спайк Ли снимет мюзикл о создании препарата «Виагра»

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Спайк Ли выступит режиссером мюзикла, который расскажет о создании препарата «Виагра». Об этом сообщает издание Deadline. 

Проект будет основан на статье Дэвида Кушнера «Вверх: нерасказанная история парней, которые придумали виагру», опубликованной в Esquire. Материал посвящен запуску фармацевтической компании «Pfizer» и случайному изобретению «Виагры». Изначально ученые разрабатывали лекарство от сердечных заболеваний, но в ходе клинических испытаний в 1992 году выяснилось, что препарат обладает свойствами для лечения эректильной дисфункции. Сейчас «Pfizer» работает над вакциной от коронавируса.

Ли написал сценарий совместно с британским режиссером и драматургом Кваме Квей-Арма

Музыку и песни напишут Стью Стюарт и Хайди Родевальд, создатели рок-мюзикла «Passing Strange», награжденного тетаральной премией «Тони». 

В этом году Спайк Ли представил два проекта: военную драму «Пятеро одной крови», вышедшую на Netflix, и фильм-концерт «Амеркианская утопия», основанный на бродвейском мюзикле по мотивам песен Дэвида Бирна.

Источник: Deadline 
Фото: Getty Images  

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