Спайк Ли снимет мюзикл о создании препарата «Виагра»

Спайк Ли выступит режиссером мюзикла, который расскажет о создании препарата «Виагра». Об этом сообщает издание Deadline.

Проект будет основан на статье Дэвида Кушнера «Вверх: нерасказанная история парней, которые придумали виагру», опубликованной в Esquire. Материал посвящен запуску фармацевтической компании «Pfizer» и случайному изобретению «Виагры». Изначально ученые разрабатывали лекарство от сердечных заболеваний, но в ходе клинических испытаний в 1992 году выяснилось, что препарат обладает свойствами для лечения эректильной дисфункции. Сейчас «Pfizer» работает над вакциной от коронавируса.

Ли написал сценарий совместно с британским режиссером и драматургом Кваме Квей-Арма.

Музыку и песни напишут Стью Стюарт и Хайди Родевальд, создатели рок-мюзикла «Passing Strange», награжденного тетаральной премией «Тони».

В этом году Спайк Ли представил два проекта: военную драму «Пятеро одной крови», вышедшую на Netflix, и фильм-концерт «Амеркианская утопия», основанный на бродвейском мюзикле по мотивам песен Дэвида Бирна.

Источник: Deadline

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