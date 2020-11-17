ТНТ подаст в суд на адвоката фонда памяти группы Дятлова из-за обвинений в адрес сериала

После выхода сериала «Перевал Дятлова» адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что проект канала ТНТ создавался без согласия родственников погибших туристов. По его словам, они не давали согласия на использование имен, и проект с ними никто не обсуждал. Канал ТНТ опроверг слова адвоката и планирует подать к адвокату иск по статье ГК РФ 152 о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова — Татьяны Перминовой, — рассказал представитель ТНТ. — Адвокату Черноусову об этом прекрасно известно. Родственники дятловцев подписали соответствующий договор после того, как посмотрели первые две серии проекта. Первым же подобный договор подписал директор Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, который также видел первые две серии. Мы рассматриваем заявления адвоката Черноусова как желание сделать себе пиар на резонансном и масштабном проекте телеканала».

По сюжету, зимой 1959 года группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам Уральских гор. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Никто не знает, что произошло с туристами. Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина. Отправившись на место происшествия, Костин понимает, что в этом деле слишком много деталей, которые не укладываются ни в одну из версий.

Источник: Пресс-служба ТНТ