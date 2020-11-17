Бритвенный станок и Мегатрон: Реакция соцсетей на Степного Волка в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Вместе с новым тизером режиссерской версии «Лиги справедливости» Зак Снайдер показал, как в его фильме будет выглядеть Степной Волк — генерал главного злодея, Дарксайда. Режиссер впервые представил его в вырезанной сцене в «Бэтмен против Супермен», но Джосс Уидон, который доделывал картину, изменил дизайн. Теперь Снайдер восстановил оригинал и в сети эта версия вызвала вопросы и сравнения с бритвенным станком.

«СТЕПНОЙ ВОЛК GILLETTE MACH SEVEN С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ГЕЛЕВОЙ ПОЛОСОЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ».

«Вау, Степной Волк отлично смотрится в версии Зака Снайдера».

«Значит, это дизайн Степного Волка, да?»

«Нам нужно было выяснить, что это были за штуки, мистер Снайдер, но мы включили вашу заметку о „плетеном кресле, которое коснулось себя из прошлого во вселенной ‚Патруля времени‘“».

«Не знаю, чего вы все смеетесь, „Боги Египта 2“ выглядят отлично».

«Ребята, я понял, как Лига Справедливости может победить нового Степного Волка».

«Вау! Степной Волк Зака Снайдера выглядит круто!»

«Лайк за Таноса. Ретвит за Степного Волка».

«Зак Снайдер каждый раз, когда они добавляли шипы на броню Степного Волка».

«DC отлично исправили дизайн Степного Волка».

«Редизайн Степного Волка такой».

«Народ, расслабьтесь, как по мне, Степной Волк отлично выглядит».

Несмотря на шутки, нашлись и поклонники нового дизайн.

«Мое лицо, когда я вчера увидел настоящего Степного Волка».

«Степной Волк Зака Снайдера против Степного Волка Джосса Уидона».

«Степной Волк выглядит чертовски хорошо. Контен DC уровня „Властелина колец“».

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в 2021 году на HBO Max и будет разбита на четыре части, по часу каждая. В новую версию войдут сцены, которые были вырезаны после того, как Снайдер покинул проект в 2017 году, а также 4—5 минут дополнительных эпизодов, которые режиссер снял этой осенью. В частности, больше экранного времени будет у Флэша и Киборга. Подробнее о фильме можно почитать здесь.