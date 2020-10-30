Зак Снайдер пока не планирует возвращаться к «Лиге справедливости» после режиссерской версии

В беседе с YouTube-каналом Ping Pong Flix Зак Снайдер обсудил возможное продолжение «Лиги справедливости». Режиссер сомневается, что вторая часть блокбастера когда-либо увидит свет, но признался, что прописал сиквел и знает, что произойдет после первого фильма. Знает, но не расскажет.

«Не думаю, что будет больше фильмов, чем этот, — говорит Снайдер. — Будет потрясающе, если это случится, но этот мост далеко. Я, честно говоря, в порядке».

«Справедливо спросить меня, например, что я могу сказать миру, о том, что произойдет, когда Дарксайд прибудет на Землю, — продолжает режиссер. — Что потом? Я думаю, послушайте, правда в том, что я написал и задумал полный — знаю ли я, что произойдет, когда Дарксайд?.. Да. Я знаю, что произойдет. Очень интересно рассуждать о том, что было и могло бы быть. Думаю, это замечательно».

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в 2021 году на HBO Max и будет разбита на четыре части, по часу каждая. В новую версию войдут сцены, которые были вырезаны после того, как Снайдер покинул проект в 2017 году, а также 4—5 минут дополнительных эпизодов, которые режиссер снял этой осенью. В частности, больше экранного времени будет у Флэша и Киборга. Подробнее о фильме можно почитать здесь.