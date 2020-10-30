КиноПоиск

Зак Снайдер пока не планирует возвращаться к «Лиге справедливости» после режиссерской версии

Обсудить0

В беседе с YouTube-каналом Ping Pong Flix Зак Снайдер обсудил возможное продолжение «Лиги справедливости». Режиссер сомневается, что вторая часть блокбастера когда-либо увидит свет, но признался, что прописал сиквел и знает, что произойдет после первого фильма. Знает, но не расскажет.

«Не думаю, что будет больше фильмов, чем этот, — говорит Снайдер. — Будет потрясающе, если это случится, но этот мост далеко. Я, честно говоря, в порядке».

«Справедливо спросить меня, например, что я могу сказать миру, о том, что произойдет, когда Дарксайд прибудет на Землю, — продолжает режиссер. — Что потом? Я думаю, послушайте, правда в том, что я написал и задумал полный — знаю ли я, что произойдет, когда Дарксайд?.. Да. Я знаю, что произойдет. Очень интересно рассуждать о том, что было и могло бы быть. Думаю, это замечательно».

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в 2021 году на HBO Max и будет разбита на четыре части, по часу каждая. В новую версию войдут сцены, которые были вырезаны после того, как Снайдер покинул проект в 2017 году, а также 4—5 минут дополнительных эпизодов, которые режиссер снял этой осенью. В частности, больше экранного времени будет у Флэша и Киборга. Подробнее о фильме можно почитать здесь.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Вышел черно-белый трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Вышел черно-белый трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Вчера11
Фото со съемок «Лиги справедливости»: Генри Кавилл без усов, амазонки и Галь Гадот с бэтмобилем

Фото со съемок «Лиги справедливости»: Генри Кавилл без усов, амазонки и Галь Гадот с бэтмобилем

16 ноября5
Зак Снайдер рассказал про новую версию «Лиги справедливости». У Джокера будет другой образ

Зак Снайдер рассказал про новую версию «Лиги справедливости». У Джокера будет другой образ

14 ноября12
Рэй Фишер обвинил Джосса Уидона в попытке изменить цвет кожи актеров «Лиги справедливости»

Рэй Фишер обвинил Джосса Уидона в попытке изменить цвет кожи актеров «Лиги справедливости»

30 октября51

Главное сегодня

КиноПоиск HD

5 причин посмотреть сериал «Голос перемен»

Сегодня9
5 причин посмотреть сериал «Голос перемен»
От отсылок и лучших серий до «Дестиэля»: Краткая энциклопедия «Сверхъестественного»
Сериалы

От отсылок и лучших серий до «Дестиэля»: Краткая энциклопедия «Сверхъестественного»

Вчера13
Спайк Ли снимет мюзикл о создании препарата «Виагра»

Спайк Ли снимет мюзикл о создании препарата «Виагра»

55 минут назад1
Фильм недели: «Гнездо». Хоррор про жизнь в кредит

Фильм недели: «Гнездо». Хоррор про жизнь в кредит

Вчера4
ТНТ подаст в суд на адвоката фонда памяти группы Дятлова из-за обвинений в адрес сериала

ТНТ подаст в суд на адвоката фонда памяти группы Дятлова из-за обвинений в адрес сериала

час назад3
Бритвенный станок и Мегатрон: Реакция соцсетей на Степного Волка в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Бритвенный станок и Мегатрон: Реакция соцсетей на Степного Волка в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

3 часа назад2
Зак Снайдер пока не планирует возвращаться к «Лиге справедливости» после режиссерской версии

Зак Снайдер пока не планирует возвращаться к «Лиге справедливости» после режиссерской версии

Сегодня, 12:352
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт