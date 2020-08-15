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Режиссер «Цоя» ответил на иск сына лидера группы «Кино»: «Я считаю, что наше дело правое»

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Алексей Учитель, постановщик драмы «Цой», прокомментировал ситуацию с иском, который против создателей картины подал сын Виктора Цоя, Александр. Режиссер уверен, что проект не искажает образ покойного музыканта, в первую очередь потому что на экране Цоя показывают только в документальных кадрах, «снятых нами же еще при жизни певца».

«Иск мы еще не получили официально, знаем только по сообщениям, что он подан, — говорит Учитель. — Как только мы получим претензию, мы будем делать то, что положено в таких случаях — защищаться. Я считаю, что наше дело правое: для выпуска фильма в прокат были соблюдены все правила и нормы, нас тщательно проверяли юристы Министерства культуры, прокатчика, наши собственные юристы. Никаких законов мы не нарушали. Образ Виктора Цоя принадлежит всем нам, я не мог его исказить хотя бы потому, что в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца».

Учитель считает, что Александр Цой, как и остальные зрители, имеет полное право критиковать фильм, но обращение в суд — неуместно.

«У нас огромный коллектив с прекрасными исполнителями ролей и творческой группой, — продолжает постановщик. — Неужели мы все задумывали очернить имя Виктора Цоя? Это невозможно. Я знал Виктора лично, общался с ним, снимал, сделал две документальные картины о нем. И испытываю к нему огромное уважение и трепет, как и вся творческая группа. И фильм мы делали о любви к Цою и Цоя — ко всем».

17 ноября стало известно, что Александр Цой подал иск против Алексея Учителя и прокатчика фильма «Цой». Главная претензия родственников Цоя — создатели картины не получили согласия на использование имени и изображения покойного музыканта. В начале сентября они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода «Цоя». Весь фильм они считают «малопочтенным, не соответствующим фактическим обстоятельствам пошлым зрелищем». Если суд вынесет решение в пользу истца, ленту могут переделать с учетом требований родственников.

Источник: ТАСС

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