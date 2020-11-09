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Видео со съемок нового «Человека-паука»: Том Холланд и Зендея исполняют трюк

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В Атланте, штат Джорджия, идет работа над продолжением «Человека-паука» и сторонним наблюдателям удалось поймать на камеру съемки сцены с участием Тома Холланда и Зендеи. В видео, снятом издалека, актеры что-то обсуждают, стоя на высокой платформе, после чего прыгают вниз.

«Первое видео с Человеком-пауком Тома Холланда и Эм-Джей Зендаи на съемочной площадке „Человека-паука 3“!»

Видео снято на большом расстоянии, но в сети уверены: в кадре именно Холланд и Зендая. Более того, авторы MCU Direct обратили внимание, что на Эм-Джей одежда из финала «Человек-паук: Вдали от дома». На основе этого появилось предположение, что действие третьей части начнется сразу после окончания второго фильма.

Детали сюжета и название третьего фильма неизвестны. Продолжение «Человека-паука» поставит Джон Уоттс, режиссер первых двух частей, а основной актерский состав вернется в знакомых ролях. Вместе с ними экране появится Бенедикт Камбербэтч, который вновь сыграет Доктора Стрэнджа. Предполагается, что именно благодаря Верховному магу Земли в киновселенной Marvel перенесутся альтернативные версии Человека-паука, а также Электро, в роли которого вернется Джейми Фокс.

Релиз картины намечен на декабрь 2021 года.

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