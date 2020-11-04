Журнал People назвал обладателя титула «Самый сексуальный мужчина 2020 года». Им стал 33-летний Майкл Б. Джордан, звезда фильмов «Крид», «Черная Пантера», «Станция „Фрутвейл“». «Клевое чувство, — признался Джордан. — Знаете, все всегда шутят, типа: „Майк, это единственное, чего ты, вероятно, не получишь“. Но я стал частью хорошего клуба».

«Люди выбрали».

В перерывах между съемками в кино Джордан предпочитает проводить свободное время за вождением машин, готовкой и видеоиграми. Он также уверен, что секрет его уверенности в себе — понимание, что «невозможно угодить всем».

«У вас могут быть самые благие намерения в мире, но вы все равно столкнетесь с противоречиями или каким-то негативом, — говорит Джордан. — Иногда вам просто нужно довериться вселенной, понимаете? Вы должны просто верить в себя и делать то, что считаете правильным».

Джордан стал 35-м в списке, наряду с Мэлом Гибсоном, Райаном Рейнольдсом, Дуэйном Джонсоном и Идрисом Эльбой.

В 2021 году зрители смогут увидеть Джордана в остросюжетной картине «Без жалости», экранизации романа Тома Клэнси.

Источник: People