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Кадры из фильма «Поступь хаоса»: Том Холланд и Дэйзи Ридли на фоне постапокалипсиса

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Сайт IGN опубликовал новые кадры из фильма «Поступь хаоса» — экранизации одноименного романа Патрика Несса. Главные роли в картине исполнили Том Холланд и Дэйзи Ридли, а режиссерское кресло проекта занимает Даг Лайман.

Вместе с кадрами появился и анонс первого трейлера.

Действие в Новом Свете, в человеческой колонии на одной из планет, которая стала прибежищем для поселенцев с погибающей Земли. Главного героя зовут Тодд Хьюитт (Холланд), и он последний мальчик в Прентисстауне — городе, где уже давно нет женщин, а мужчины сходят с ума из-за постоянного Шума. Выиграв войну с местными существами, спэками, земляне заразились вирусом Шума и теперь слышат не только мысли друг друга, но и мысли всех живых существ.

Через месяц Тодду исполнится 16 лет, и он понимает, что в этот день может произойти нечто страшное. Мальчик сбегает из города вместе со своим говорящим псом Манчи и отправляется в путешествие, во время которого встречает девочку Виолу, только что прибывшую с Земли на разведывательном корабле. Тодд узнает, что женщины не слышат Шум, но это не единственное откровение, о котором ему предстоит узнать со временем.

Релиз «Поступи хаоса» несколько раз переносили и на данный момент премьера картины намечена на 2021 год.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: IGN

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