«У нас проблема с мышью»: Трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» с Хлоей Грейс Морец

«Том и Джерри» — полнометражная картина, основанная на серии анимационных короткометражек про соперничество кота Тома и мышонка Джерри. В новом фильме герои встретятся в престижном отеле. Сотрудница гостиницы (ее играет Хлоя Грейс Морец) наймет Тома для поимки Джерри, который рискует сорвать дорогую свадьбу.

Режиссер фильма — Тим Стори («Шафт», «Фантастическая четверка»).

«Том и Джерри» выйдут в кинотеатрах в 2021 году.