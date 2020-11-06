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«У нас проблема с мышью»: Трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» с Хлоей Грейс Морец

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«Том и Джерри» — полнометражная картина, основанная на серии анимационных короткометражек про соперничество кота Тома и мышонка Джерри. В новом фильме герои встретятся в престижном отеле. Сотрудница гостиницы (ее играет Хлоя Грейс Морец) наймет Тома для поимки Джерри, который рискует сорвать дорогую свадьбу.

Режиссер фильма — Тим Стори («Шафт», «Фантастическая четверка»).

«Том и Джерри» выйдут в кинотеатрах в 2021 году.

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