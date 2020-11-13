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Трейлер «Фрагмента женщины»: Ванесса Кирби в драме о матери, потерявшей ребенка

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Главная героиня ленты — женщина по имени Марта, потерявшая ребенка из-за осложнений во время родов. После случившегося она пытается справиться с горем, а также разобраться в сложных отношениях с мужем и матерью. 

Марту сыграла Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»). За эту роль актрису наградили на Венецианском кинофестивале. Кроме нее в фильме появятся Шайа ЛаБаф и Эллен Бёрстин.

Режиссером «Фрагмента женщины» выступил венгерский постановщик Корнел Мундруцо. В 2014 году его триллер «Белый бог» получил две премии на Каннах. 

Фильм выйдет на Netflix 7 января 2021 года. Наш материал о нем можно почитать здесь.

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