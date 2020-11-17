Квентин Тарантино выпустит две книги: новеллизацию «Однажды… в Голливуде» и про кинематограф 1970-х

Квентин Тарантино заключил контракт с издательской компанией HarperCollins. Соглашение подразумевает выпуск двух книг режиссера.

Первая книга — новеллизация фильма «Однажды… в Голливуде». В ней режиссер подробнее расскажет о главных героях, актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте, которых сыграли Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Тарантино опишет их предысторию, а также эпизоды, не вошедшие в фильм. Часть из них будет посвящена попытке Далтона построить карьеру в Италии. Как сообщает Deadline, одним из героев книги станет актер Берт Рейнолдс.

Кроме того, HarperCollins представит сборник Тарантино под названием «Cinema Speculation». В него войдут рецензии и эссе, посвященные кинематографу 1970-х.

Новеллизация «Однажды… в Голливуде» выйдет летом 2021 года. Когда стоит ждать вторую книгу, пока не известно.

Ранее Тарантино признался, что хочет снять мини-сериал «Закон охоты», в котором во вселенной фильма играл Рик Далтон. У него уже готовы сценарии некоторых эпизодов. Также режиссер планирует написать пьесу и книгу про ветерана Второй мировой войны, который в 1950-е разочаровался в голливудском кино и начал смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини.

«Однажды... в Голливуде» вышел в 2019 году. Девятый фильм Тарантино собрал в прокате 372 млн долларов и получил две премии «Оскар».