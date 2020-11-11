Вышел черно-белый трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Зак Снайдер представил черно-белый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости». Ее хронометраж составит около четырех часов. В новую версию войдут сцены, которые были вырезны после того, как Снайдер покинул проект в 2017 году, а также 4—5 минут дополнительных эпизодов, которые режиссер снял этой осенью.

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Новая «Лига справедливости» выйдет в четырех частях на HBO Max в 2021 году.